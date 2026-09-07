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Днестр — река мира

Днестр — река мира

Российское Приднестровье может стать фундаментом прочного мира в Европе Памятный знак «Голубь мира» в городе Бендеры открыт 28 июля 2012 года в честь 20-летия ввода миротворческих сил в Приднестровье.

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