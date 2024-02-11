Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 677 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Вот такого молодого, красивого и талантливого Киркорова полюбили  зрители. А сейчас  уже мало кому хочется слушать и ..."Неужели нет заме...
  • Леонид Руси
    Выступит, а деньги отправит ВСУ"Пела на дне рожд...
  • Maxim Yushkin
    17 июля 1944 года уже был. 😉Дэвид Кэмерон зар...

Зона СВО: сенатор Рогозин даст «батяне-комбату» право брать «сомнительных личностей» в разработку

Зона СВО: сенатор Рогозин даст «батяне-комбату» право брать «сомнительных личностей» в разработку

  Командиров на фронте наделят полномочиями бороться со «ждунами» и диверсантами Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин разработал законопроект о наделении командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх