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Политолог: победа Мишель Обамы станет приговором американской демократии

Политолог: победа Мишель Обамы станет приговором американской демократии

Политический обозреватель Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщение Der Spiegel о том, что действующий лидер США Джо Байден может отказаться от президентской гонки в пользу супруги Барака Обамы Мишель Обамы.

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