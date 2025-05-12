ИБ-эксперт Старостина: соцсети собирают данные и знают шаблоны поведения россиян

Популярные социальные сети начали активно предлагать пользователям товары в зависимости от их психологического состояния – на днях стало известно, что, например, они предлагают удалившим селфи девушкам купить косметику.
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