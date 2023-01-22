Аргументы и Факты

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Daily Mail: сотрудница иностранного легиона угрожала слить компромат на ВСУ

Daily Mail: сотрудница иностранного легиона угрожала слить компромат на ВСУ

Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмесе Файк пригрозила руководству опубликовать данные, которые дискредитируют украинскую армию, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на аудиозапись, попавшей в ее распоряжение.

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