Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмесе Файк пригрозила руководству опубликовать данные, которые дискредитируют украинскую армию, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на аудиозапись, попавшей в ее распоряжение.
Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмесе Файк пригрозила руководству опубликовать данные, которые дискредитируют украинскую армию, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на аудиозапись, попавшей в ее распоряжение.
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