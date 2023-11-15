ХК «Вашингтон» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:0. Российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин, несмотря на усилия, не набрал в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ ни одного очка, сообщило РИА «Новости».