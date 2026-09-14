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Газета.ру

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Депутат Вассерман выступил против ядерного удара по Украине

Депутат Вассерман выступил против ядерного удара по Украине

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил против использования ядерного оружия на Украине, поскольку обмен такими ударами не будет ограниченным и неизбежно перерастет в глобальный конфликт.

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