Такой ее никто не видел: Пугачева без парика удивила своей внешностью

Алла Борисовна невероятно похорошела и посвежела. Алла Пугачева Социальные сетиНа днях исполнительницу хита «Миллион алых роз» подловили в одном из кипрских монастырей, что сразу же породило тревожные слухи о ее здоровье.
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