В подконтрольном ВСУ Славянске появились плакаты ко дню рождения Бандеры

Славянск, который расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР), завесили плакатами с портретом лидера и организатора украинского националистического движения на Западной Украине Степана Бандеры.
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