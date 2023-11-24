Богатые иногда тратят на уход за лицом меньше денег, чем обычные женщины, но выглядят лучше. Разбираем причины

Я всегда стараюсь для своих читательниц выбрать самые лучшие и эффективные способы ухода за собой. И сегодня я особенно постаралась! Почти как детектив искала причины, почему некоторые женщины так хорошо выглядят, а потом методы, как позаимствовать самое ценное с минимальными затратами! 1.