В МИД Латвии предложили посредничество по ситуации на границе Польши и Украины

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш провел переговоры с польским министром по делам Европейского союза (ЕС) Шимоном Шинковским, в ходе которых призвал как можно скорее разрешить ситуацию с блокадой польско-украинской границы польскими грузоперевозчиками.