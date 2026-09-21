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Масличные захватывают поля. На Алтае площадь посевов выросла в пять раз за два десятилетия

Масличные захватывают поля. На Алтае площадь посевов выросла в пять раз за два десятилетия

Прибыль отрасли вышла из минуса в 40 млн рублей и увеличилась до 19 млрд За два десятилетия сельское хозяйство Алтайского края серьезно трансформировалось — и структурно, и экономически.

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