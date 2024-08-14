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Царьград

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Вице-премьер Сербии: атмосфера в Европе напоминает ситуацию перед Первой Мировой

Вице-премьер Сербии: атмосфера в Европе напоминает ситуацию перед Первой Мировой

По словам Александра Вулина в Европе особенно распространяется русофобия.Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что ситуация в Европе в последнее время всё больше напоминает атмосферу, которая царила перед началом Первой Мировой войны.

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