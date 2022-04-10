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Стив Керр: «Разумнее всего было бы снова сократить регулярный чемпионат до 72 матчей»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр предложил руководству НБА сократить количество матчей, которые одна команда проводит в регулярном чемпионате, на 10, чтобы решить проблему с частыми пропусками.

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