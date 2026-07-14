«Кальяри» арендовал полузащитника Якопо Фаццини из «Фиорентины» с правом выкупа

«Кальяри» официально объявил о переходе полузащитника Якопо Фаццини из «Фиорентины». 23-летний футболист присоединился к сардинскому клубу на правах аренды, по условиям которой предусмотрена опция последующего выкупа.
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