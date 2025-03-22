Уиткофф заявил, что Путин передал Трампу портрет президента США

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин передал своему американскому коллеге Дональду Трампу красивый портрет главы Белого дома, написанный ведущим российским художником.
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