Адаптированный для России полноприводный внедорожник Haval H7 прибыл к дилерам ещё до начала продаж

Новые кроссоверы Haval H7 начали поступать к российским дилерам, о чем сообщает «Российская газета». По словам менеджеров автосалонов, уже сейчас можно оформить предзаказ, однако забрать автомобиль получится только после официального старта продаж, намеченного на 14 апреля 2025 года.