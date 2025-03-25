Адаптированный для России полноприводный внедорожник Haval H7 прибыл к дилерам ещё до начала продаж

Новые кроссоверы Haval H7 начали поступать к российским дилерам, о чем сообщает «Российская газета». По словам менеджеров автосалонов, уже сейчас можно оформить предзаказ, однако забрать автомобиль получится только после официального старта продаж, намеченного на 14 апреля 2025 года.
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