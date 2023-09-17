Будете в шоке, узнав, как отражается на здоровье жизнь с нелюбимым мужем

Майя Maja Правильно. И еще добавлю, что в статье ошибка и серьезная. Развитие аутоиммунных заболеваний не имеет прямого отношения к стрессам от неправильных и не гармоничных отношений. Это предрасположенность(закладка) в организме. Любой стресс ( роды для женщины тоже стресс), может дать толчок к развитию тех заболеваний, которые описала этот ..."психолог")))

В Воробей Автор статьи по сути выразил довольно простую концепцию, что сожительство с нелюбимым является хроническим стрессором, который объективно вредит здоровью. В частности из-за своего хронического характера. Тогда как сожительство с любимым - наоборот. А уж тело само найдёт, каким образом отреагировать на него, в негативном смысле.