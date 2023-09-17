ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    Стресс у нас везде. В работе, в отношениях, в ситуации в стране, в мире. Даже особо одаренные испытывают стресс посто...Будете в шоке, уз...
  • Воробей
    Автор статьи по сути выразил довольно простую концепцию, что сожительство с нелюбимым является хроническим стрессором...Будете в шоке, уз...
  • Майя Maja
    Правильно. И еще  добавлю, что в статье ошибка и серьезная.  Развитие аутоиммунных заболеваний не имеет прямого отнош...Будете в шоке, уз...

Будете в шоке, узнав, как отражается на здоровье жизнь с нелюбимым мужем

Будете в шоке, узнав, как отражается на здоровье жизнь с нелюбимым мужем

Поняв, что в браке больше нет любви, многие не спешат разъезжаться — так и живут по привычке вместе.

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Комментарии
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Майя Maja
Правильно. И еще  добавлю, что в статье ошибка и серьезная.  Развитие аутоиммунных заболеваний не имеет прямого отношения к стрессам от неправильных и не гармоничных отношений. Это предрасположенность(закладка) в организме. Любой стресс ( роды для женщины тоже стресс), может дать толчок к развитию тех заболеваний, которые описала  этот ...&quot;психолог&quot;)))
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32 мин.
В
Воробей
Автор статьи по сути выразил довольно простую концепцию, что сожительство с нелюбимым является хроническим стрессором, который объективно вредит здоровью. В частности из-за своего хронического характера. Тогда как сожительство с любимым - наоборот. А уж тело само найдёт, каким образом отреагировать на него, в негативном смысле.
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24 мин.
Майя Maja
Стресс у нас везде. В работе, в отношениях, в ситуации в стране, в мире. Даже особо одаренные испытывают стресс постоянно от того, что вспышки на Солнце происходят.  Успокойтесь, это точно не имеет отношения к вашей парадигме)))
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4 мин.

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