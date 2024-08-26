Местные жители в социальных сетях обсуждают последствия атаки БПЛА. По их словам, обломки БПЛА упали в селе Бабинкино и Морец, пишет v1.
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Местные жители в социальных сетях обсуждают последствия атаки БПЛА. По их словам, обломки БПЛА упали в селе Бабинкино и Морец, пишет v1.