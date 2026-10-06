Происшествия
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Происшествия

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В Чувашии перед судом предстанет жительница Марий Эл, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков и легализации денежных средств, полученных преступным путем

Участница нелегальной схемы оборудовала 120 закладок в Чебоксарах и Новочебоксарска и забрала из тайника около 500 граммов производного метилэфедрона, после чего была задержана полицейскими.

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