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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прокофьев о «Мобильной карте» в санкционных списках: «Это никак не повлияет на работу российских букмекеров»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев прокомментировал включение «Мобильной карты» в 21-й пакет санкций Евросоюза против России.

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