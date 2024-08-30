Умеров и Ермак отчитались в Вашингтоне об обстановке на линии фронта

Состоялась встреча Министра обороны Украины Рустема Умерова вместе с главой офиса президента Украины Андрея Ермака с министром обороны США Ллойдом Остином, 30 августа об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
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