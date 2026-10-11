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Мошенники пугают родителей аннулированием детских пособий

Мошенники пугают родителей аннулированием детских пособий

Мошенники звонят родителям от имени Социального фонда и угрожают аннулировать детские пособия из-за якобы найденных сторонних переводов, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

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