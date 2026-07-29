НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Спортдиректор «Баварии» Эберль о продаже прав на ЧМ: «Стыдно, что это вообще обсуждают. Ощущение, что ФИФА сейчас существует только ради прибыли, и это отвратительно»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль на презентации  Натаниэля Брауна высказался о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии