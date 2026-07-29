Спортдиректор «Баварии» Эберль о продаже прав на ЧМ: «Стыдно, что это вообще обсуждают. Ощущение, что ФИФА сейчас существует только ради прибыли, и это отвратительно»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль на презентации Натаниэля Брауна высказался о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.
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