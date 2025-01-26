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Путин посетит регионы и обсудит развитие беспилотников и автомобилестроения

Путин посетит регионы и обсудит развитие беспилотников и автомобилестроения

Президент Владимир Путин на следующей неделе совершит поездки по регионам России, сосредоточив внимание на мероприятиях по развитию беспилотной авиации и автомобестроения, а также подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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