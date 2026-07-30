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Заградотряды, пытки и дерево правды: что творится в "полке Сырского"

Заградотряды, пытки и дерево правды: что творится в "полке Сырского"

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Украинское издание опубликовало расследование о 225-м отдельном штурмовом полке ВСУ, в котором боевики рассказали о жестоком обращении, пытках и угрозах расстрелом, пишет телеграм-канал "Политика страны".

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