Заградотряды, пытки и дерево правды: что творится в "полке Сырского"

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Украинское издание опубликовало расследование о 225-м отдельном штурмовом полке ВСУ, в котором боевики рассказали о жестоком обращении, пытках и угрозах расстрелом, пишет телеграм-канал "Политика страны".
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