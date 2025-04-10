Как выгодно покупать – офлайн или онлайн: эти факты нужно знать всем

Кадр из программы "Купи-продай", РЕН ТВ Многие люди сегодня ходят в магазины, не вставая с дивана. Открывают интернет, делают заказ на маркетплейсе и ждут, когда товар поступит в пункт выдачи или курьер принесет его прямо домой.
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