Как выгодно покупать – офлайн или онлайн: эти факты нужно знать всем

Кадр из программы "Купи-продай", РЕН ТВ Многие люди сегодня ходят в магазины, не вставая с дивана. Открывают интернет, делают заказ на маркетплейсе и ждут, когда товар поступит в пункт выдачи или курьер принесет его прямо домой.