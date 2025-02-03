С велосипедиста, сбившего пожилую петербурженку, взыскали 200 тысяч рублей

Пострадавшая получила перелом ребер и разрыв селезенки Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга, сообщила, что пенсионерка, пострадавшая в результате наезда велосипедиста, получит компенсацию в размере 200 тысяч рублей.
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