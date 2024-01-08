В России могут появиться мобильные аптеки

В будущем году в центре внимания Комитета Госдумы по охране здоровья будут повышение качества медицинской помощи, доступность лекарств для россиян, детское здравоохранение, декриминализация медицинской деятельности и другие вопросы.
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