В Польше потребовали от посла Израиля смиренно склонить голову и извиниться

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat потребовал от посла Израиля в Варшаве Якова Ливне смиренно склонить голову и извиниться из-за гибели польского волонтёра в секторе Газа в результате израильского удара.