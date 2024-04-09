Физический рынок в США составляет менее 5% от общих расходов на видеоигры Ана...

Физический рынок в США составляет менее 5% от общих расходов на видеоигрыАналитик Circan Мэтт Пискателла сообщил действительно интересные данные о рынке видеоигр США в 2023 году: на физический рынок приходилось менее 5% расходов на видеоигры.