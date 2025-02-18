Суд отверг иск коллекционера о возмещении страховки за сгоревшие шедевры Моне

Суд признал необоснованными претензии коллекционера Мэтью Хэлбауэра к трасту трасту Halbower Legacy Trust, касающиеся возмещения страховки за картины Клода Моне, сгоревшие при пожаре в штате Мичиган летом 2022 года.
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