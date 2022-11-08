Тикнизян о критике от фанов «Локо»: «Не все понимают, что в стоимость билетов не входит оскорбление своих футболистов»

Наир Тикнизян высказался о критике «Локомотива» со стороны болельщиков. Московский клуб сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в 16-м туре Мир РПЛ и идет на 14-м месте в таблице.
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