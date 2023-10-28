ТОП страшилок: ученые назвали самый жуткий фильм ужасов в истории Алёна ЮрьеваФильмы ужасов всегда были объектом внимания как кинолюбителей, так и ученых, исследующих, какое воздействие они оказывают на человеческий мозг и эмоции.