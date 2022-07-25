МИД РФ опроверг планы по введению виз для граждан Украины

Россия не намерена вводить визы для граждан Украины. При этом Москва анализирует последствия решения по части визового режима, принятого официальным Киевом, о чем во вторник, 26 июля, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
Россия не намерена вводить визы для граждан Украины. При этом Москва анализирует последствия решения по части визового режима, принятого официальным Киевом, о чем во вторник, 26 июля, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
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