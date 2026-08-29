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Veronika.Avgurova

104 подписчика

Гороскоп на 29.08.2026. Выход из зоны комфорта, разрешение трудностей и учение через препятствия.

Гороскоп на 29.08.2026. Выход из зоны комфорта, разрешение трудностей и учение через препятствия.

Овны, настало время выйти из зоны комфорта и рискнуть на все 100! Энергия планет приносит замечательные возможности для духовного и личностного роста.

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