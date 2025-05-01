Война и мир: какие кинопремьеры ждут нас в мае

Пожалуй, главной кинопремьерой мая станет «В списках не значился» — масштабное кинополотно по одноименной повести Бориса Васильева, последнему, кажется, из военных произведений писателя, до сих пор так толком и не удостоенного качественной экранизации.
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