Всё параллельно: поставщики алкоголя злоупотребляют альтернативным импортом

Практически все известные бренды зарубежных коньяков, виски, шампанского начали ввозить в Россию по параллельному импорту, несмотря на то что официально разрешены альтернативные поставки лишь нескольких десятков марок.
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