Траты в отпуске за границей увеличатся: ЕС введет комиссию за конвертацию валюты

Путешествующим придется больше платить за такси во время поездок за границу. Дело в том, что приложение по вызову такси Uber с 27 февраля 2025 года добавило к стоимости поездки комиссию за конвертацию, если пассажиры расплачиваются своей национальной валютой.
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