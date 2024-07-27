Глава бюджетного комитета рады предупредила ВСУ о перспективе остаться без зарплат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют остаться без зарплат уже в конце сентября, если Верховная рада не примет решение о повышении налогов, заявила председатель бюджетного комитета рады Роксолана Пидласа.
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