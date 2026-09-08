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Царьград

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Курлаева объяснила невозможность графиков отключения в Крыму

Курлаева объяснила невозможность графиков отключения в Крыму

В Крыму невозможно ввести графики отключения электроэнергии из-за повреждений объектов. Помощник главы региона, Ольга Курлаева, отметила, что специалисты круглосуточно восстанавливают работу.

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