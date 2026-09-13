БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пекин строит железную дорогу в обход Казахстана и России

Пекин строит железную дорогу в обход Казахстана и России

Поднебесная активно осваивает Центральную Азию Дмитрий Капустин Фото: Guo Xulei/XinHua/Global Look Press Китайские строители успешно завершили проходку первого ключевого тоннеля на киргизском участке международной железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан».

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