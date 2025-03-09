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Царьград

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Китайские учёные создали нановакцину, которая защитит сосуды от атеросклероза

Китайские учёные создали нановакцину, которая защитит сосуды от атеросклероза

Атеросклероз — это заболевание, которое характеризуется образованием бляшек в артериях, что может привести к серьезным последствиям, таким как инфаркт миокарда и инсульт.

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