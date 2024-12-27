Медведев уверен, что дружбы РФ и США в ближайшие 100 лет не предвидится

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выразил уверенность, что друзьями Россия и США в ближайший век точно не станут, а воевать друг с другом накладно во всех отношениях.
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