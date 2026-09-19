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Русская весна

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В Швеции раскрыли новое оружие России против Запада

В Швеции раскрыли новое оружие России против Запада

Обнаруженные Россией на севере Сибири месторождения нефти, которые будут транспортироваться через Северный Ледовитый океан, обеспечат Москве мощное геополитическое преимущество, заявил шведский аналитик Ларс Берн.

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