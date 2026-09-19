Обнаруженные Россией на севере Сибири месторождения нефти, которые будут транспортироваться через Северный Ледовитый океан, обеспечат Москве мощное геополитическое преимущество, заявил шведский аналитик Ларс Берн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский ввёл в ...
- М В Британии встрев...
- Politico: Франция...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым