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Воронежские новости

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Что изменилось в ценах на потребительском рынке Воронежской области в августе

Что изменилось в ценах на потребительском рынке Воронежской области в августе

Цены в Воронежской области в августе 2026 года снизились на 0,4% по сравнению с прошлым годом, овощи подешевели на 10%, но сахар, гречка и пшено подорожали на 2,6-8,0%.

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