Заноза

13 636 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Mazurina
    Жёстко...Александр Роджерс...
  • Олег Анатольевич
    Твоё дело своему мужу портки стирать,а не тупость свою на всеобщее обозрение вываливать..Сокурова в Думу, ...
  • Konstantin Ivanov
    Бузову в вице-през........Сокурова в Думу, ...

Запад, в формате НАТО, превращается в реальную угрозу человечеству

Запад, в формате НАТО, превращается в реальную угрозу человечеству

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран альянса в Риге: «Сама постановка вопроса, что у России есть сфера интересов, отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем» Вот так.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх