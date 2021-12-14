Запад, в формате НАТО, превращается в реальную угрозу человечеству

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран альянса в Риге: «Сама постановка вопроса, что у России есть сфера интересов, отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем» Вот так.