Юрий Пронько раскрыл жуткие цифры нашей реальности: "Тотальная безнадёга"

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаЮрий Пронько раскрыл жуткие цифры нашей реальности: "Тотальная безнадёга" Alexei Gyngazov/Globallookpress Юрий Пронько Я прекрасно понимаю, что наш век – это век цинизма, жадности и корысти.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛяшенкоИ ты,Пронько, эту безнадёгу разносишь по умам,ссылаясь на исследования воров,которых ты сам,ранее,изобличил.Ты уж определись,или покажи народу свет в конце тоннеля,или глуши его картинами безнадёжного его конца.Вадим ЛебедевПри повышении цен, на всё в стране - раз в год, зарплата, то же повышается. И по этой, хитрой схеме - зарплата стоит на месте, или уменьшается. Но отчёты идут о повышении зарплаты... При такой, экономической политике, мы неминуемо - идём ко дну.Игорь КузнецовАвтор во всем прав.Валерий ПашнинГолодает ли каждая четвертая семья в нашей стране, как пишет автор? В любом нашем городе когда выхожу на улицу никогда не вижу одетых в рвань ребятишек, стоящих с протянутой рукой и просящих на еду, бродящих среди помоек и мусорных баков и роющихся там, чтобы найти там еду. Ребятишки вокруг сыты, одеты, обуты с телефонами и смартфонами. Да и взрослых таких я не видел. Да, возможно, приходиться и экономить на чем то, но только не на еде. Конечно же еду, которую, например, можно увидеть на столах хорошо зарабатывающих людей, не у всех увидишь, но это же не означает, что семья голодает. Надо хорошо работать и хорошо зарабатывать, а не ждать манны небесной. Вот и все.Александр ЛяшенкоПронько в своих,противоречивых выступлениях,стал похож на Тихановскую,неужели ещё и в самом деле обратится за помощью к Западу?Комментировать
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