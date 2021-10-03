Как Украина жила до начала газового транзита через её территорию

Когда на Украине из-за начала поставок российского газа в Венгрию в обход украинской ГТС начинается истерика с криками о том, что это начало конца украинской государственности, символ её скорейшего развала и банкротство, распад этой недостраны, глад, хлад и мрак неизбежны, а виноват во всём Путин, так что только суровейшими мерами принуждения России к украинскому и только украинскому газовому транзиту можно и нужно исправить ситуацию и Запад, в первую голову Соединённые Штаты Америки, Германия, Великобритания и все остальные, входящие в него страны, просто обязаны немедленно вмешаться в складывающуюся ситуацию и обрушить коварные планы москалей и мадьяр, выглядит это как минимум странно.