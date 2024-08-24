В Краснодаре состоялся Юбилейный съезд кубанских фермеров

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в юбилейном ХХXV съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых сельхозпроизводителей Краснодарского края которое открыл Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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